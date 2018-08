On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları, dün akşam yapılan 838. hafta çekilişi ile belli oldu. 27 Ağustos On Numara çekilişi, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'ta canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan On numara çekilişinde haftanın şanslı sayıları, 1-80 sayıları arasından çekilişle belirlendi. Belirlenen 22 sayı arasından on tanesini doğru tahmin eden talihli, On Numara büyük ikramiyesi olan 309 bin 346 liranın tek sahibi oldu. Peki talihli kuponunu hangi şehirden yatırdı? İşte On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye tutarları...

27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 838'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.