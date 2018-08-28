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On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:12 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 27 Ağustos 2018 tarihli On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. 838. hafta On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Haftanın şanslı 22 sayısı içinden on tanesini doğru tahmin eden bir kişi çıktı. Ve 309 bin 346 lira ikramiye kazandı. Peki On Numara talihlisi hangi şehirden çıktı? İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile ikramiye miktarları...

On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları, dün akşam yapılan 838. hafta çekilişi ile belli oldu. 27 Ağustos On Numara çekilişi, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'ta canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan On numara çekilişinde haftanın şanslı sayıları, 1-80 sayıları arasından çekilişle belirlendi. Belirlenen 22 sayı arasından on tanesini doğru tahmin eden talihli, On Numara büyük ikramiyesi olan 309 bin 346 liranın tek sahibi oldu. Peki talihli kuponunu hangi şehirden yatırdı? İşte On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye tutarları...

27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 838'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 837'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 5, 8, 10, 11, 20, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 77, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.

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