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    4. Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı... Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn çok konuşuldu

    Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı... Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn çok konuşuldu

    05.12.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Apollonia Llewellyn'e bir türlü kış gelmedi. Fenomen isim yine deniz ve kumun tadını çıkarttığı bir pozunu paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayan Apollonia Llewellyn bu kez hayranlarının karşısına metalik pembe renkli bikini takımıyla çıktı. Kumsala uzanarak çekildiği pozunda fenomen isim hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    apollonia

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında bikinisiyle kamera karşısına geçen fenomen isim hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim gönderisine "Bu bikini" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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