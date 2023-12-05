Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı... Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn çok konuşuldu

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayan Apollonia Llewellyn bu kez hayranlarının karşısına metalik pembe renkli bikini takımıyla çıktı. Kumsala uzanarak çekildiği pozunda fenomen isim hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında bikinisiyle kamera karşısına geçen fenomen isim hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim gönderisine "Bu bikini" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.







