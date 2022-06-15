Önce öldürüp gömdü, sonra çıkarıp hayvanlar yesin diye vadiye attı! Dehşete düşüren cinayette her şeyi itiraf etti: Onlarca kemik parçası...

2020 senesinden beri kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken korkunç cinayetin her bir detayı kan dondurdu. Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu’nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.’yi gözaltına aldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu’yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis, vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.

ONLARCA KEMİK PARÇASI BULUNDU

Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltında bulunan şüpheli Yakup K. da, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü. (İHA)



