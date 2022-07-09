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Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

08.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaparken hepimiz temizlediğimiz ürünlerin ya da yüzeylerin ilk günkü gibi pırıl pırıl olmasını isteriz ancak her zaman bu sonuca ulaşmak kolay olmaz. Ne kadar kaliteli ürünler kullansak da defalarca silsek de o görüntüye ulaşamayız. Belki de ulaşabiliriz, ne dersiniz? Yaşam alanlarınızda mucizeler yaratacak ve zamanla en büyük yardımcınız olacak temizlik ürünlerini sizler için derledik. İncelemeye hazır mısınız?

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Uzun zamandır çıkaramadığınız kirler zamanla gözünüzde büyür ve artık leke çıkarmakla uğraşmak yerine yenilgiye boyun eğersiniz. Neyse ki doğru temizlik ürünleri ile eşyalarınızı kirden arındırabilir ve temiz yaşam alanlarınızda mutlu bir hayat sürdürebilirsiniz. Tıpkı evinizde olduğu gibi bahçelerinizde ve araçlarınızda da etkili temizlik sağlayabilirsiniz. Tam da bu sebeple öncesini ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünlerini derledik. Gelin hem iç hem dış mekânlarda temizlik seviyenizi bir adım ileriye taşıyacak pratik çözümleri birlikte keşfedelim.

1. Bir fırçadan daha fazlası: Bayrol Değiştirilebilir Temizleme Pedli El Fırçası

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

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Her sezon başında havuz temizliği yapmayı atlayıp sadece serin suların ve güneşin keyfini çıkarma kısmına geçebilir miyiz? Eh, bu pek mümkün değil ama en azından süreci hızlandırabiliriz. Bayrol Değiştirilebilir Temizleme Pedli El Fırçası ile her çeşit havuz ve jakuzi yüzeylerini yaprak, böcek, yosun ve envai çeşit kirden arındırarak kısa sürede hızlı sonuç alabilirsiniz. Havuz temizliği öncesinde bir astronot gibi tam teçhizat hazırlanmak yerine el fırçasının havuz temizliğini sizin yerine yapmasına izin verin. El fırçasını spreyler ile kullanarak mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

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2. Mükemmel konforu özenle koruyun: Sonax Deri Temizleyici

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Deri koltuklarınızın sürekli kirli ve eski görünümde olması aracınızın şıklığını gölgeliyor mu? Öyleyse arabalarınızın ve motosikletlerinizin deri aksamlarını temizlemek için Sonax Deri Temizleyici'yi kullanabilirsiniz. Ürün; içerdiği balmumu, E vitamini ve silikon sayesinde deri yüzeyleri yumuşatır ve size uzun ömürlü bir koruma sunar. Her çeşit deriyle uyumlu ürün, koltukları aşınmaya karşı korur. Sonax markalı ürünü yalnızca araç koltuklarında değil, aynı zamanda ev ve ofislerinizdeki deri yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Koltuklarınız temiz görünümüyle parlarken siz de aracınızın içinde kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

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3. Baba yadigârı mücevherlerinizi ışıl ışıl yapın: Mibee Ultrasonik Temizleme Aracı

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

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Altın kolyeleriniz kaşla göz arasında gümüşe dönüşebilir. Elbette aksesuarların yıpranması bir anda olmaz ancak acı sonucu fark etmeniz uzun sürebilir. Neyse ki metal saatlerinizi, kolyelerinizi, gözlüklerinizi ve takılarınızı Mibee Ultrasonik Temizleme Aracı'na koyarak temizleyebilir; eski görünümlerine kavuşturabilirsiniz. Yalnızca aksesuarlarınızı değil; takma dişlerinizi, makyaj fırçalarınızı ve binbir çeşit bebek ürünlerini temizlemek için de cihazı kullanabilirsiniz. Minik boyutu ile yer ürün, sizleri eşyalarınızı yenisiyle değiştirme derdinden kurtarır. Üstelik bu sayede en sevdiğiniz eşyalarınız da hep sizinle kalır!

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4. Evde ve arabada derinlemesine temizlik: 3'ü 1 Arada Chnrong El Süpürgesi

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Özellikle evcil hayvanlarınızla kurduğunuz bir hayatınız varsa tüylerle baş etmenin yollarını ararsınız. Peki, 120 W süper güçlü motoru ile 3'ü 1 Arada Chnrong El Süpürgesi yeni kurtarıcınız olsun ister misiniz? El süpürgesi; koltuklarınızda, yastıklarınızda, araç içinde 0,1 mikrondan küçük kıl, tüy ve çeşitli kirleri temizler. Farklı kullanımlara uygun fırça başlıkları, tüm zemin tiplerine ve araç içi bölgelerin temizlenmesine imkân tanır. Portatif ve kablosuz cihazınızla evcil hayvanlarınızın bıraktığı tüyleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Cihazınızı USB girişi sayesinde şarj ederek kullanabilirsiniz.

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5. Temizlik de yaparım kişisel bakım da: PrimeMatik Ponza Taşı

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Her gün kullandığınız banyo, tuvalet, lavabo ve klozet gibi hassas alanların sağlıklı ve hijyenik olmasını sağlamanız gerekir. Fayanslı yüzeylerin temizlenmesi ve cilalanması içinse ponza taşı tavsiye edilir. PrimeMatik Ponza Taşı'nın kullanımı yalnızca banyoyla sınırlı kalmaz. Ürünü mutfak eşyalarının, yüzme havuzlarının ve mangalların derinlemesine temizlenmesinde de kullanabilirsiniz. Hafif ve bir o kadar da sert olan ponza taşı ile etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Ürünü aynı zamanda peeling yapmaya yarayan bir kişisel bakımı aleti olarak da tercih edebilirsiniz.

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6. UV ışınlı dezenfeksiyon özelliği sayesinde kirlerle savaşıyor

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Tuvalet fırçalarınızın koku bırakmasından ve fayanslarınızı aşındırmasından bıktınız mı? Ecoco Silikon Tuvalet Fırçası'nın yumuşak kılları fayansınıza zarar vermez ve tuvaletlerinizde etkili bir temizlik sağlar. Duvara monte edilebilen ve açılıp kapanabilen kapak sistemine sahip fırça, tuvalet ve banyolarınızda sizlere alan açar. Uzun süreli kullanıma dayanıklı termoplastik kauçuk yapısı sayesinde fırçanız deforme olmaz. Tuvalet fırçası, UV ışık dezenfeksiyonlu sistemi sayesinde kendi kendini temizler. Tuvalet ve banyolarınızda temizliğe önem veriyorsanız bu ürünü mutlaka denemelisiniz!

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7. Sevimli dostlarınızın tüyleri için etkili bir seçenek: Kstyhome Hayvan Tüyü Giderici Rulo

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Doğaları gereği yapışkan olan hayvan tüyleri, nereye giderseniz gidin peşinizi bırakmaz. Kıyafetlerinize kolayca yapışabilen tüyler; aklınıza gelebilecek her yere kolayca dağılır, en umulmadık köşelere nüfuz eder. Tüylerden kurtulmak için her defasında elektrik süpürgenizi bulup çıkarmanız yorucu olabilir. Neyse ki Kstyhome Hayvan Tüyü Giderici Rulo ile yalnızca ileri geri hareket ederek kanepelerden yatak örtülerine, birçok alanda temizlik yapabilirsiniz. Üstelik ruloyu kullanırken ekstra yapışkan bant ihtiyacı duymazsınız. Hayvan tüylerini, diğer çeşitli toz ve tüyleri ürünün haznesinden kolayca temizleyebilirsiniz.

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8. Paslanmazlar da paslanır: Cif Perfect Power

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Paslanmaz çelik yüzeylerinizin aslında paslanabileceğini biliyor muydunuz? Eşyalarınız ve kullandığınız her alan, temizliğe ve bakıma ihtiyaç duyar. Eğer gerekli bakımı ve özeni göstermezseniz paslanmaz yüzeyleriniz zamanla kolayca paslanabilir. Cif Perfect Power, paslanmaya yüz tutmuş inox yüzeylerde etkili çözümler yaratır. Alerjen içermeyen yapısıyla kullanırken tereddüt etmeyeceğiniz ürün hem lekeleri anında çıkarır hem parlaklık sağlar. Parmak izi, su ve yağ lekelerini de giderir. Mutfakta sizi rahatsız etmeyen ışıl ışıl görüntülere kavuşmak için Cif Perfect Power'ı evinizden eksik etmeyin.

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9. Agresif ama işlevsel: Abnaok Mikrodalga Temizleyici

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Bazen saatlerce yemek hazırlamakla uğraşmak yerine öğününüzü mikrodalgada paketlenmiş gıdaları ısıtarak geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak fazla kullanım sonrasında mikrodalgada ısıttığınız gıdaların kokuları birbirine karışabilir. Mikrodalgalarınızı pratik bir şekilde kokudan arındırmak için kompleks bir yol izlemenize gerek yok! BPA içermeyen Abnaok Mikrodalga Temizleyici ile işinizi görebilirsiniz. Kafasından buhar çıkan ısıya dayanıklı ürün, mikrodalganızı dakikalar içerisinde kokulardan arındırır ve dezenfekte eder. Cihazı su ve sirke ekleyerek kullanabilirsiniz. Ürünün etkisini arttırmak için limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ayrıca sevimli figürünüzü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

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10. Bulaşıklarınız yeni gibi çıksın: Finish Makine Temizleyici

Öncesi ve sonrasını gördüğünüzde aldığınıza çok sevineceğiniz temizlik ürünleri

Bulaşık makineleri, bulaşıklarımızı tertemiz yapsa da ne yazık ki bu ürünlerin kendi kendini temizleme özelliği yok. Bu nedenle bulaşık makinelerinin yüzeyinde ve filtrelerinde zamanla çeşitli yemek artıkları birikir, kir tabakaları oluşur. Bulaşık makinelerinizi kirlerden arındırmak ve bulaşıklarınızın kokmasını önlemek için ekstra temizlik ürünleri kullanmanız, makinenizin performansını arttırır. Finish Makine Temizleyici sayesinde makinenizin gideri, su pervanesi ve filtresi derinlemesine temizlenir. Ürün; makinelerinizin ömrünü uzatmakla kalmaz, bulaşıkların temizlik kalitesini iyileştirir. Temizleyici tabletleri ayda bir defa kullanabilirsiniz.

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