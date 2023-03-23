Online derste ilginç görüntüler! Donma numarasından sonra çarşaflı öğrenci... Derse çarşafla geldi

Online ders uygulaması koronavirüs pandemisiyle birlikte pek çok kişinin günlük hayat pratikleri içindeki yerini almayı başardı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında üniversiteler yeniden online eğitime geçerken bir çevrimiçi derse beyaz çarşafla katılan öğrenciye ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

ÖĞRETMENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Online derse beyaz çarşaf giyerek ve çarşafın üzerine bir gözlük takarak katılan öğrenci adını da ‘Utangaç Çarçaf’ olarak değiştirdi. Öğretmen öğrencisini ekranda gördüğünde şaşkınlıkla ders anlatmaya devam ederken öğrencinin anlatılanları kafasını sallayarak onaylaması sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.