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Online derste ilginç görüntüler! Donma numarasından sonra çarşaflı öğrenci... Derse çarşafla geldi

23.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle birlikte eğitim bir süre uzaktan devam etmişti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ise depremzedeler için öğrenci yurtları hazırlanırken üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Bir online ders sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Online ders uygulaması koronavirüs pandemisiyle birlikte pek çok kişinin günlük hayat pratikleri içindeki yerini almayı başardı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında üniversiteler yeniden online eğitime geçerken bir çevrimiçi derse beyaz çarşafla katılan öğrenciye ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

ÖĞRETMENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

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Online derse beyaz çarşaf giyerek ve çarşafın üzerine bir gözlük takarak katılan öğrenci adını da ‘Utangaç Çarçaf’ olarak değiştirdi. Öğretmen öğrencisini ekranda gördüğünde şaşkınlıkla ders anlatmaya devam ederken öğrencinin anlatılanları kafasını sallayarak onaylaması sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

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