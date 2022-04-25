OnlyFans fenomeni Alice Irving’ten olay yaratan sözler! Milyonluk seks kaseti teklifini reddetti

Kanada doğumlu 24 yaşındaki OnlyFans fenomeni Alice Irving dünya ünlü bir iş insanının kendisine ilgin bir teklifte bulunduğunu söyledi. Aralarında imzaladıkları gizlilik sözleşmesi dolayısıyla iş insanının adını açıklamayadığını ifade eden model, ismi vermesi durumunda yasal olarak tazminat ödemek zorunda kalacağını belirtti. Kendisiyle şahsen tanışmak ve bir seks kaseti kaydetmek için 600 bin sterlinin üzerinde bir teklif yaptığını dile getiren Irving, “Ünlü bir kişiydi ve bana gerçekten aşıktı. Benimle şahsen tanışmak için her yolu denedi.” dedi.

“KARİYERİMİ TEHLİKEYE ATAMAM”

OnlyFans modeli olarak yeni bir içeriğe belirli bir fiyat koymanın ve seks kasedinin sızdırılması halinde eski paylaşımlarının değersizleşeceğini düşündüğünü söyleyen Irving, “Çok yüksek bir ücretti ancak kariyerimi tehlikeye atamam. Ben bu noktaya sıfırdan geldim ve bir başarı yakalamışken bunu para yüzünden kaybetmek istemiyorum” diye konuştu.

OnlyFans paylaşımları sayesinde kısa sürede dünyanın genelinde abonelere sahip olan fenomenlerin arasına girdiğini belirten Irving, “Yapılan teklif aslında kısa vade için kârlıydı. Benim uzun vadede kariyerimi kaybetme durumunda yapacağım işi de düşünmem gerekiyordu. Potansiyelimi biliyorum ve bu yüzden tek bir şeyin bunu mahvetmesine izin veremem” ifadelerini kullandı.



