OnlyFans fenomeni Maddie Wright bahar güneşinin tadını üstsüz kalarak çıkarttı! Hayranları beğeni butonunu çökertti

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Madelene Wright bahar güneşinin tadını çıkarttığı anlarda şezlongta arkası dönük bir şekilde oturduğu pozlarını paylaştı. Güneşlenmek için üstünü çıkartan fenomen ismin gönderisi kısa sürede ilgi odağı oldu.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Madelene Wright’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken gönderisine beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Yaratılışın en güzel hali” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Manzaranın güzelliği karşısına şaşkına döndüm” yorumunu yaptı.