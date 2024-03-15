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Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 07:32
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Survivor All Star'da yine eleme heyecanı vardı. Ödül oyununda kıyasıya mücadelenin ardından Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek düelloya çıktı. Düello sonunda bir kişi Survivor hayallerine veda etti.

Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı

Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren Survivor'da bu defa iddialı bir isim yarışmaya veda etti. Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek arasından yaşanan düelloda kıyasıya mücadele edildi.

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ÖDÜL OYUNU OYANDI

Murat Ceylan yarışmacıların ödül olarak et, bulgur pilavı ve çoban salata yiyeceğini açıkladı. Başa baş geçen mücadelenin son sayısını Kırmızı takım alarak 8-7'lik skorla ödülün sahibi oldu.

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Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek adada kalmayı garantiledi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek adada kalmayı garantiledi. Adaya veda eden isim düello finalinde Aysu Saka'ya 5-3'lük skorla yenilen Pınar Saka oldu.

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SON SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Düelloyu kaybeden Pınar veda konuşmasını şu sözlerle yaptı; "Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.

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Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı. takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu. Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."

Pınar'ın yarışmaya veda etmesinin ardından sosyal medyada; 'Rahat bir nefes aldık', 'Şükürler olsun', 'Ortalığı karıştıracak kimse kalmadı' gibi yorumlar yapıldı.

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