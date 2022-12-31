MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Buldu , O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle bilinen Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Onur Buldu'nun hayatı ve biyografisi...

Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Onur Buldu, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızlara kazınan Onur Buldu kimdir? İşte Onur Buldu hakkında merak edilenler...

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982’de dünyaya geldi.

Ebe bir anne ve öğretmen bir babanın çocuğu olan Onur Buldu Bergama’da doğmuştur. Ailesi aslen Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinden sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Kariyeri arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oynadığı Keşanlı Ali Destanı iyi bir çıkış yakalamasında katkıya sahiptir.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU ONUR BULDU'NUN OYUNCULUK KARİYERİ

Organize İşler, Plajda, Berlin Kaplanı, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Cici Babam ve Bayi Toplantısı gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyon kariyerinde de Avrupa Yakası, Benim Annem Bir Melek ve Güldür Güldür Şov yer alır. 2020’de Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizi Erkek Oyuncusu Ödülünü Güldür Güldür Şov’da gösterdiği performansıyla kazanmıştır. Duygu Koz ile 2020’de evlenmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Olgun kadınları böyle taciz etmiş! "Cinsel organıyla hareketler yaptı"Olgun kadınları böyle taciz etmiş! "Cinsel organıyla hareketler yaptı"
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Onur Buldu onur buldu eşi Oyuncu Ebru Gündeş yaşında karakteri kelebe

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.