Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Onur Buldu, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızlara kazınan Onur Buldu kimdir? İşte Onur Buldu hakkında merak edilenler...

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982’de dünyaya geldi.

Ebe bir anne ve öğretmen bir babanın çocuğu olan Onur Buldu Bergama’da doğmuştur. Ailesi aslen Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinden sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Kariyeri arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oynadığı Keşanlı Ali Destanı iyi bir çıkış yakalamasında katkıya sahiptir.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU ONUR BULDU'NUN OYUNCULUK KARİYERİ

Organize İşler, Plajda, Berlin Kaplanı, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Cici Babam ve Bayi Toplantısı gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyon kariyerinde de Avrupa Yakası, Benim Annem Bir Melek ve Güldür Güldür Şov yer alır. 2020’de Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizi Erkek Oyuncusu Ödülünü Güldür Güldür Şov’da gösterdiği performansıyla kazanmıştır. Duygu Koz ile 2020’de evlenmiştir.



