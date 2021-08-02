MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Büyüktopçu isyan etti: Danslarınız, yemekleriniz batsın

Onur Büyüktopçu isyan etti: Danslarınız, yemekleriniz batsın

02.08.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Türkiye'yi üzüntüye boğan yangınlar sürerken, sosyal medyada eğlence paylaşımları yapan arkadaşlarına isyan etti. Büyüktopçu, "Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. 3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim. Ama artık yeter, delirttiniz adamı. Danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin" dedi.

Onur Büyüktopçu isyan etti: Danslarınız, yemekleriniz batsın

Türkiye'nin bir çok farklı yerinde günlerdir süren orman yangınları ülkeyi yasa boğdu. Oyuncu Onur Büyüktopçu ise, yangınlar sürerken, sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapan arkadaşlarına isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı, selfileriniz , içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin, kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun. Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor. Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol.
Yazmayım diye 3 gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin"

onur1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Aleyna Tilki konser gelirini, Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bağışladıAleyna Tilki konser gelirini, Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bağışladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum Marmaris Onur Büyüktopçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bodrum'da alarm verildi! Kritik uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Bodrum'da alarm verildi! Kritik uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Törene avukat cübbesiyle katıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Törene avukat cübbesiyle katıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.