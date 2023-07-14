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  4. Oppenheimer galasından apar topar ayrıldılar! Yönetmen ne diyeceğini bilemedi

Oppenheimer galasından apar topar ayrıldılar! Yönetmen ne diyeceğini bilemedi

14.07.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan ünlü oyuncular galaya özenerek gelse de galadan hızlıca ayrıldı. İşte sebebi...

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filminin dün akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı. Gecede iddialı tarzlarıyla dikkat çeken kadın oyuncular büyük beğeni topladı.

Filmi ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdikten sonra bir anda gözden kayboldu.

Ekran Alıntısı

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) o sırada resmen grev başlattıklarını ilan etti.

Oyuncuların greve katılmak için prömiyerden ayrıldıkları belirtildi. Filmin yönetmeni Nolan, "Grev için pankartlarını yazmaya gittiler" ifadesini kullandı.

Film gösterimine oyuncuların katılmaması üzerine Nolan, "Kırmızı halıya katıldıklarını gördünüz, SAG'in başlattığı grev için pankartlarını hazırlamaya gittiklerini sanıyorum" dedi.


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