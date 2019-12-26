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  4. Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bulunan bir hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Üsküdar’da bulunan bir hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası sahip oğlunun ilik nakli olması için Türkiye’yi seçtiklerini belirten anne Christine Balanov, oğlunun sağlık durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Moskova’da yaşayan 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle, Üsküdar’da geldiği hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası olan ve bu nedenle kanı trombosit üretemeyen Balanov, ilik nakli olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Oğlunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan anne Christine Balanov, “Biz hastalık olarak üşütme ve XLP hastalığının tedavisi ile uğraşıyorduk. Basit bir üşütmeden başladı. Biz tedavi yolları arıyorduk. İlk olarak onkoloji olarak yüzeye çıktı. Onkoloji araştırmalarını yaptık ve tedavilerin hiçbirine yanıt vermiyordu. Biz de buraya gelme kararı aldık. Bizim birkaç arkadaşımız vardı. Onlar bu hastanelerde tedavi oldular. Bizde de onkoloji hastalığı olduğunu herkes söylediği için artık bu yola geldik. Şu an durumu ağır stabil olarak, ağır olmakla beraber devam ediyor, tabi ki doktorlar bütün imkanlarıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Durumu hala ağır olarak stabil durumda devam ediyor. Doktorlar daha iyi olması için çalışıyorlar. Hastalığı kanla alakalı olduğu için kana bağlı olduğu için kana ihtiyacı var. Trombositlere ihtiyacı var. Günlük olarak Kan donörlerine ihtiyacı var. Oğlumun hastalığı yüzünden sadece kan ihtiyacı var. Herkese buradan sesleniyorum, kan ihtiyacında bizlere destek olsunlar. Kan konusunda yardımcı olsunlar. Genel olarak kan grubu çok nadir olan kan gruplarından olduğu için kan bulmakta zorlanıyoruz biz” diye konuştu.

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