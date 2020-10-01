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Ordu'da dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Set görevlilerinin müdahale ettiği kişi gerçeği anlayınca alandan uzaklaştı.

Ordu'da dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...

Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, ‘Nahide Kadıoğlu’ rolünü üstlenen Merve Şen’i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içerisine girdi.

MERVE ŞEN ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen’i kurtarmaya çalışan Parlak’a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı.

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