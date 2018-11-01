Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Varillerin olduğu yere 'Tehlikeli atık alanı' yazısı yazan ekipler, yaptıkları inceleme sonucu atıkların ne olduğunu anlayamadığından varil olan alana girilmemesi için şerit çekti.

1 / 4 Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

2 / 4 İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.

3 / 4 Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, 'Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış' dedi.