Orta Asya liderleri Aral Gölü için toplandı

Türkmenistan'ın girişimiyle BM ile Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu arasında iş birliği kararının BM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatan Berdimuhamedov, BM ile IFAS arasındaki koordinasyonun Aral Gölü ile ilgili daha yakın iş birliği için imkan sağlayacağını dile getirdi.

Zirvede konuşan Berdimuhamedov, Orta Asya'daki en önemli meselelerden birinin su kaynaklarının entegre yönetimine ilişkin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alacak yasal bir mekanizmanın oluşturulması olduğunu vurguladı.

Aral Gölü'ndeki felaketin giderek derinleştiğini, havzadaki çölleşmenin devam ettiğini, su kaynaklarının azaldığını, toprak erozyonu ve diğer iklim değişikliklerinin görüldüğünü anımsatan Mirziyoyev, "Aral Gölü havzasındaki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine yönelik tüm ülkelerin menfaatlerini dikkate alarak su ve çevre sorunlarının çözümü için çabalarımızı birleştirmemiz lazım." dedi.

Mirziyoyev ise yaklaşık 10 yıl aradan sonra yapılan toplantının IFAS faaliyetinde yeni bir sayfa açacağını ve bölgesel iş birliğine ivme kazandıracağını anlattı.

Nazarbayev de Orta Asya'daki sınır aşan su kaynaklarının bölge halkının ortak mülkü olduğunu kaydederek, Aral Gölü havzasındaki su kaynaklarını yönetme, dağıtım, kayıt ve kontrol sistemlerinin otomatikleştirme zamanının geldiğini söyledi.

Rahman da iklim değişikliğine bağlı olarak son 50 yılda Tacikistan'daki buzulların yüzde 30'una tekabül eden bin civarında buzulun eridiğini ve bunun sonucunda 1960 yılına kıyasla bölgede kişi başına düşen suya erişimin dört kat azaldığını aktardı.

Su talebinin hızla arttığını belirten Rahman, bölgede içme suyu temininin iyileştirilmesi için Sarez Gölü su kaynaklarının kullanımı konusundaki inisiyatifini yineledi.

Ceenbekov ise Kırgızistan'ın bölgede siyasi diyalog ve karşılıklı iş birliğinden ve IFAS'ın reform edilmesinden yana olduğunu söyleyerek, "Kırgızistan, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına bölgedeki su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmasına açıktır." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanları ortak bildiriyi imzaladı.

Bildirinin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

