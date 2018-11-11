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Ortadoğu'da olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 köy tahliye edilirken, Bahreyn'de halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki 3 köy, olumsuz hava koşulları nedeniyle tahliye edildi.

El-Cevf Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Abdurrahman ed-Duveyhi, ülkenin kuzeyinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle 3 köyün boşaltıldığını belirtti.

Duveyhi, köylerden birinde mahsur kalan 41 kişinin sivil savunma ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Duveyhi, yağışlar nedeniyle evi zarar gören 140 ailenin ilgili birimlerin koordinasyonuyla durum normale dönene kadar evlerinden tahliye edildiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını aktardı.
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- Bahreyn'den halka dışarı çıkmama uyarısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakanlık, hava şartlarının istikrarsız seyretmesi nedeniyle, vatandaşlara evlerde su baskını yaşanması dahil olumsuz hava koşulları sırasında nasıl davranılacağı konusunda bilgi verdi.

Olumsuz hava şartları, Ürdün başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde etkisini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Riyad Suudi Arabistan

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