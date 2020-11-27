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Ortalığı yakmaya geliyorlar... Scenes from a Marriage dizisinin çekimleri başladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.11.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Ortalığı yakmaya geliyorlar... Scenes from a Marriage dizisinin çekimleri başladı

Ingmar Bergman’ın A Scene from A Marriage’ının aynı adlı mini dizisini uyarlayacağı Scenes from a Marriage’ın çekimleri başladı. Dizinin başrollerini Jessica Chastain ile Oscar Isaac paylaşıyor.

Daha önce 2014’te “A Most Violent Year” filminde birlikte rol alan Oscar Isaac ve Jessica Chastain’i tekrar bir araya getiren projenin çekimlerinin başladığı bizzat görüntü yönetmeni Andrij Parekh tarafından duyuruldu. Daha önce Blue Valentine ve Mississippi Grind gibi yapımlarda hünerlerini sergileyen Parekh, çekimlerin başladığını setten paylaştığı bir görselle duyurdu.

Ingmar Bergman’ın aynı adlı 1974 yapımı dizisinin İngilizce ve mini dizi uyarlaması olacak Scenes From A Marriage; aşk, nefret, arzu, tek eşlilik, evlilik ve boşanma gibi temalar üzerinden çağdaş bir Amerikan çiftinin inişli çıkışlı ilişkisini didik didik edecek. Liv Ullmann ve Erland Josephson’ın rollerini canlandıracak Chastain ve Isaac, dizide başrol olmalarının yanı sıra projenin yapımcılığını da üstlenecek. Our Boys ve The Affair gibi yapımlardan tanıdığımız Hagai Levi’nin yazıp yöneteceği dizi için henüz belirlenmiş bir yayın tarihi yok.

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