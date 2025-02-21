Örümcek fobisi öyle bir şey yaptırdı ki... Yatağının üzerine çadır kurdu: "4 aydır çadırda uyuyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Londra'nın Clapham semtinde yaşayan 25 yaşındaki Estella Kyriacou, evinde bir örümcek görmesinin ardından korkusunun tetiklenmesi üzerine ilginç bir çözüm yolu buldu. Ev arkadaşı 26 yaşındaki Imogen Clarke ile odaları değiştirdiklerini söyleyen Kyriacou'nun bulduğu çözüm bununla sınırlı kalmadı.

Yatağa böceklerin girmesini önlemek için yatağına sabitlemek üzere internetten bir sivrisinek çadırı sipariş etti. Şimdi dört aydır çadırda uyuyor ve durmaya hiç niyeti yok.

Çadırı kurmaya başlamasından sonra örümcek görmediğini söyleyen Estella, "Çadırı kullanmaya başladığımdan beri hiç örümcek görmedim. Ama Imogen ve ben örümceklerden çok korkuyoruz, eve girerlerse onları yakalayamayız.Korkularımdan kaçtığımı biliyorum. Deli olduğumu biliyorum ama kendimin farkındayım." ifadelerini kullandı.