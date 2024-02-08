Oryantal dansa bambaşka bir bakış açısıyla yaklaştı! 'Erkeklerin beğenisi için değil' dedi: Titremeler kadın orgazmının kutlaması

Dans konusunda verdiği eğitimleri sayesinde sosyal medyada yaklaşık 50 bin takipçiye ulaşan dansçı Burcu Bilgen 'Umarım Annem Dinlemez' podcastine konuk oldu. Sosyal medyadan bir bölümü paylaşılan podcastte Bilgen'in oryantal dansının felsefesini anlattığı anlar gündem yarattı.

"DOĞASI YIKILIYOR"

Oryantal dansının erkeklerin beğenisi için yapılmadığını savunan Bilgen, "Oryantal dans tabii ki sanılanın aksine male gaze için erkeklerin beğenisi ya da onları hoş hissettirmek için yapılan bir dans türü değil. Ama default olarak kendi cinsel enerjisini, kendine divine feminity'sini, kendi gücünü, kendi cinselliğini elinde tutan, farkında olan ve bunu parlatan bir kadın izliyoruz. Kadının erkeği mutlu etmek amacıyla yaşadığını ve yaptığını düşündüğümüzde o zaman bütün oryantalin teorisi ve doğası yıkılıyor." diye konuştu.

"KADIN ORGAZMININ BİR KUTLAMASI"

Oryantalin tamamen dişil enerjisiyle olan ilgisini anlatarak aslında bir kutlama şekli olduğunu savunan Bilgen, "Aslında oryantal dans çıplak ayakla yapılır. Toprak, bastığımız yer dişil enerjidir. Toprak yumuşak dizlerden kalçada ateşe dönüşüyor. Belki göğüs kafesinde ve göğsü hava olarak, kolları da su... Bu 4 elementle oryantal dansı aslında anlayabiliyoruz. Mesela titremeler kadın orgazmının bir kutlaması. O böyle göbekteki titremeler oryantal dansta kadının orgazmını anlatır, bu bir kutlama dansıdır. Doğumun başlaması, o anı hem acılı hem çok zevkli ve dönüştürücü, yaratıcı bir anı kutlamak için de kullanılıyor titremeler" diye konuştu.

"HİÇBİRİ ERKEKLERİN HOŞUNA GİTSİN DİYE YAPILMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Oryantal dansındaki göbek hareketlerinin anne karnındaki bir bebeğe benzediğini söyleyen Bilgen, "Göbek dalgaları, bebeğin mesela anne karnında amniyotik kese patladıktan sonra derinin üstünde çok görünür bir hali oluyor. Bebek aşağıya harekete devam ediyor. O da göbek dalgalarını oluşturuyor oryantalde. Bunların hiçbiri sence erkeklerin hoşuna gitsin diye yapılmış olabilir mi? Aslında bunun farkında olsak. İşte yakmışlar cadıları, korkmuşlar çünkü." dedi.