Amerikalı ünlü yönetmen John Korty, 85 yaşında Kaliforniya'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Bağımsız filmleriyle tanınan ünlü yönetmenin Oscar ve Emmy ödülleri bulunuyordu. "Go Ask Alice" ve "Miss Jane Pittman'ın Otobiyografisi" gibi televizyon filmleriyle başarı sağlayan ünlü yönetmen, Dan McCann ve Warren L. Lockhart'la birlikte yaptıkları "Who Are the DeBolts? And Where Did They Get Nineteen Kids?" belgeseliyle Oscar kazandı.