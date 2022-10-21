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Oscarlı aktör Kevin Spacey'in yargılandığı cinsel saldırı davasında karar! Jüri üyeleri Kevin Spacey'i suçsuz buldu

21.10.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey hakkında, ABD'li aktör Anthony Rapp'ın iddiaları üzerine açılan cinsel saldırı davada karar çıktı. House of Cards dizisinden de hakkındaki cinsel saldırı suçlamalar nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Kevin Spacey, Rapp davasında suçsuz bulundu. New York'ta görülen karar duruşmasında jüri Spacey'nin, Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.

Oscarlı aktör Kevin Spacey'in yargılandığı cinsel saldırı davasında karar! Jüri üyeleri Kevin Spacey'i suçsuz buldu

House of Cards dizisinden hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine "cinsel tacizde" bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında beraat etti.

"BİR HİKAYE UYDURDUĞUNU" SAVUNDU

Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak "bir hikaye uydurduğunu" savundu.

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JÜRİ KARARINI AÇIKLADI

Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Oscar ödüllü Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

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Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.

ANTHONY RAPP'İN İDDİASI NEYDİ?

Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

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Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. (AA)

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