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  4. Oslo'da raydan çıkan tramvay Apple Store'a girdi! Büyük panik yaşandı: "Şehrin ortasında bunun olabilmesi korkutucu"

Oslo'da raydan çıkan tramvay Apple Store'a girdi! Büyük panik yaşandı: "Şehrin ortasında bunun olabilmesi korkutucu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 11:29
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Norveç'in Oslo şehrinde raydan çıkan bir tramvay raydan çıkarak bir Apple mağazasına girdi. Korkunç kazada en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Mağazada ise maddi ölçüde büyük hasar yaşanıyor. Görgü tanıkları saniye saniye gördüklerini ve kaza anını basına anlattı.

Oslo'da raydan çıkan tramvay Apple Store'a girdi! Büyük panik yaşandı: "Şehrin ortasında bunun olabilmesi korkutucu"

MYNET|DIŞ HABERLER Norveç'in Oslo şehrinde Jernbanetorget'ten gelen tramvay, Storgata kavşağında raydan çıkarak kaza yaptı. Tramvay mağazaya çarptı. Mağazanın içinden gelen görüntülerde tavanın bir kısmının çöktüğü, bilgisayar ekipmanlarının bulunduğu rafların ise yerlere döküldüğü görüldü. Acil servis görevlilerinin bölgeyi kordon altına aldığı enkazdan dumanların yükseldiği de görüldü.

"3 SANİYE İLE KURTULDUM"

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Thomas Larsen, elektrikli scooter ile tramvaya doğru giderken tramvayın önünde raydan çıktığını söyleyerek, "Frene bastım. 3 saniye ile kurtuldum yoksa altında olacaktım. Şehrin ortasında bunun olabilmesi korkutucu" ifadelerini kullandı.

Kaza anını gördüğünü söyleyen bir başka görgü tanığı Andre Nerheim, "Anton Sport'taki yaya geçidinde duruyordum. Tramvay yanımdan geçip gitti. Sola doğru gitmesi gerekirken düz bir şekilde ilerleyip Apple Store'a girdiğini gördüm. Duvarda büyük bir delik oluştu ve yolcuların dışarı çıkarılması için yardım gerekiyordu" dedi.

20 YOLCU BULUNUYORDU

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Polis, yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen çarpışmada tramvayda yaklaşık 20 yolcu bulunduğunu bildirdi. Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Oslo Norveç tramvay kaza
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