Osman Kavala hakkında yeni iddianame: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. UYAP'a düşen iddianameye göre, Kavala hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engelleme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını tamamen engellemekle" suçlandı.

Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasayı İhlal Suçu" başlıklı 309., "Yasama organına karşı suç" başlıklı 311. ve "Hükûmete karşı suç" başlıklı 312. maddelerine göre bu suçların cezası ağırlaştırılmış müebbet. Aynı kanunun "Siyasal veya askeri casusluk suçu" başlıklı 328. maddesi ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İddianamede, "terör örgütleri ile derin irtibatlı olduğu" iddia edilen uluslararası ilişkiler uzmanı, eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve akademisyen Henri Jak Barkey'nin Osman Kavala ile birlikte yaptıkları toplantıların, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal menfaatleri aleyhine yapılmış faaliyetler olduğu" ve "alt yapısı yurt dışı destekli sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan algılarla yönlendirilmiş vatandaşların organize bir şekilde hükümete karşı kışkırtıldıkları" öne sürüldü.