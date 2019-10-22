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Osmangazi Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ve Bilecik ili sınırları içinde kalan 2,5 kilometre uzunluğundaki Osmangazi Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti.Bilecik’te Karayolları Genel Müdürlüğü bağlı Bilecik tüneller mevkiinde bulunan kontrol merkezinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün talimatı ile başlayan tatbikat gerçeği aratmadı.

İstanbul-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ve Bilecik ili sınırları içinde kalan 2,5 kilometre uzunluğundaki Osmangazi Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti.
Bilecik’te Karayolları Genel Müdürlüğü bağlı Bilecik tüneller mevkiinde bulunan kontrol merkezinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün talimatı ile başlayan tatbikat gerçeği aratmadı. Komuta merkezinden 112 Acil Servis aranarak Osmangazi Tünel’inde bir kazanın oluştuğu ihbarı ile başlayan tatbikata jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerinin geldi. Olay yerine ilk olarak 7 dakika ile 112 Acil Servis ekipleri ulaşırken, bunu 10 dakika jandarma, 15 dakika AFAD ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri takip etti. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yanan aracın alevlerini söndürürken, bölgeye intikal eden AFAD ekipleri de araç içinde sıkışan bir yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Toplamda 3 yaralı 112 Acil Servi ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tatbikat nedeniyle 30 dakika ulaşıma duran Bilecik-Eskişehir karayolu, tüm ekiplerin tünelden çıkmasının ardından normale döndü.
"Burada kurumlarımızın kabiliyetlerini görmüş olduk"
Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Tatbikat başladığında ambulanslarımız, AFAD ekiplerimiz, itfaiyeler, karayolları ekipleri olay yerine gelmesiyle trafik ekiplerimizin müdahalesiyle Bilecik-Eskişehir karayolu trafiğe yol kesildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde bütün yaralılar çıkarılmış olup kaza yapan araç tünel içinde uzaklaştırılmış ve yol tekrar trafiğe açılmıştır. Biz gerçek tam zamanlı bir tatbikat yaparak olası kazalarda ekiplerin zamanında müdahale edebilmesi, mal ve can kaybını minimum seviyeye indirebilmek adına tüm kurumlarımızın imkân ve kabiliyetini yerinde ölçmek görmek üzere böyle bir tatbikat yaptık. Hedefimiz esasında tabi ki daha iyiye ulaşma arzumuz. Burada kurumlarımızın kabiliyetlerini görmüş olduk, çalışanlarımızın tecrübelerine tecrübe katmış olduk. O yönüyle bu tür tatbikatlar zaman, zaman yapacağız" dedi.

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