Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde merkez Çardak köyünde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından bilgiyi doğrulayan ekipler, şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskında E.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 3 kilo 200 gram kubar esrar ile boyları 1-2 metre aralığında çok sayıda Hint kenevirine el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

