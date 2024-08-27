Otel resepsiyonistinin taciz anları saniye saniye kamerada! Arkadaşlık teklifi reddedilince gizlice odaya girip iç çamaşırlarını kokladı

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Benidorm kentindeki bir otele 11 yaşındaki oğluyla birlikte tatil yapmak için giden Rara Armstrong isimli kadın, otel resepsiyonistinin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini dile getirdi.

Teklifi reddettiğini söyleyen kadın daha sonrasında personelin odasına özür dilediği bir notla bir şişe içki bıraktığını ifade etti. Adamın davranışlarından tedirgin olduğunu belirten Rara Armstrong, oğlunun tabletini kayıtta bırakarak odaya gizli kamera yerleştirdi.

ANBEAN KAYDETTİ

Odaya dönünce görüntüleri izleyen kadın, resepsiyonistin odaya girdiğini ve Armstrong'un iç çamaşırını koklayarak pantolonun arka cebine yerleştirdiğini gördü.

Olayın sonrasında otelden ayrılarak tatillerinin son gününü geçirmek için başka bir otele yerleştiklerini söyleyen Armstrong, "Kendimi korkunç hissettim, kendimi çok ihlal edilmiş hissettim. Böyle bir şey beklemiyordum. İğrenç bir durumdu. Oğlumla birlikte böyle bir şey yaşamak istememiştim" dedi.