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Otizmli çocuklar için okullarda "rahatlama odası" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Meltem Yılmaz: - "Otizmli çocuklar rahatlama odalarına ihtiyaç duyarlar. Tabii ki bizim ülke koşullarımız ve nüfusumuz dikkate alındığında her bir çocuğa böyle rahatlama odasının mümkün olmayacağını biliyorum ama en azından her okulda bir tane rahatlama odası olabilir"

ALPER ATALAY - YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Meltem Yılmaz, "Otizmli çocuklar rahatlama odalarına ihtiyaç duyarlar. Tabii ki bizim ülke koşullarımız ve nüfusumuz dikkate alındığında her bir çocuğa böyle rahatlama odasının mümkün olmayacağını biliyorum ama en azından her okulda bir tane rahatlama odası olabilir." dedi.

Yılmaz, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, problemlerin çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi verdi.

Oğlunun da otizimli olduğunu belirten Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında eğitimin dışında çok fazla mekansal sıkıntılar da yaşadıklarını bildirdi.

Otizmli çocukların rahatlama odalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçen yıl 'Otizm ve Mekan Sergisi' açtım. Orada Norveç’teki bir okulu örnek olarak da sergilemiştim. Orada, her bir otistik çocuk için rahatlama odası var. Tabii ki bizim ülke koşullarımız ve nüfusumuz dikkate alındığında her bir çocuğa böyle rahatlama odasının mümkün olmayacağını biliyorum ama en azından her okulda bir tane rahatlama odası olursa otizmli çocuklar o odayı kullanabilir." diye konuştu.

Kendi oğlunun yaşadığı bir örneği anlatan Yılmaz, oğlunun, rahatlama odası olmadığından dolayı muavin odasına kaçarak masanın altına saklandığını ve bunun çok tuhaf karşılandığını söyledi.

Meltem Yılmaz, "Biz arandık, çağrıldık, tabii ki bilmiyorlar, anlamıyorlar, tuhaf karşılıyorlar. Aslında o çocuğun doğası o, kendi kendine çözüm üretmiş o anda. Mekansal olarak da rahatlama odaları yok. Mekansal düzenlemeler yapılabilir, dünya literatüründe var. Okullarımızda rahatlama odası hiç yok." ifadesini kullandı.

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Meltem Yılmaz otizm rahatlama odası TBMM

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