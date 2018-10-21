HABER

OTOMOBİL BİR BAŞKA ARACA ÇARPARAK TAKLA ATTI, 2 KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

  Şişli'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen sürücü, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı.

Ersan SAN İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen sürücü, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi, Taşkızak Sokak girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Ali Karakoç'un kullandığı 34 BZ 8624 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak geçmeye çalıştı. Bu sırada yan sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Uğurkan Kayış'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Takla atan aracın içinde sıkışan sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan ve şok geçiren bir kişi de olay yerine gelen ambulansa alınarak müdahale edildi.
Polis, olayla ilgili olarak kaza yapan sürücünün bilgisine başvurdu.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Kazada yaralanan 2 kişinin ambulansa götürülmeleri
-Kaza şok geçiren bir gencin ağlaması
-Kazaya karışan biri takla atan otomobillerin görüntüleri
-Görgü tanığı röportaj
-Genel ve detaylar

PARTNERTek kareyle rezil oldu!Tek kareyle rezil oldu!
Otomobil bir başka araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandıOtomobil bir başka araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı
Markette genç kıza yumruklu saldırı güvenlik kamerasındaMarkette genç kıza yumruklu saldırı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.