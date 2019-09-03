HABER

Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 01:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada Teke ile çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun öldü.

Otomobil koyun sürüsüne daldı! Çok sayıda koyun telef oldu!

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Furkan Teke yönetemindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanlık yapan Necati Akaydın (58) ve oğlu Mehmet Ali Akaydın’ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Teke ve çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun da öldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada ölen 10 koyun ise Tepebaşı Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İmamoğlu Muharrem iftarına katıldıİmamoğlu Muharrem iftarına katıldı
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

Volkan Demirel için tarihi karar!

Volkan Demirel için tarihi karar!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.