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Otomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 07:56 | Son Güncelleme

ADANA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole uçtu.

Otomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada, araçtan fırlayan Seval Kırlangıç (45), öldü.
Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tamer Y. yönetimindeki 34 KB 0937 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada, Seval Kırlangıç otomobilden fırladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seval Kırlangıç'ın öldüğü belirlendi. Kırlangıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Tamer Y.'nin, yapılan kontrolde 1,25 promil alkollü olduğu saptandı. Gözaltına alınan Tamer Y. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Otomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölüOtomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölüOtomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölüOtomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 1 ölü

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