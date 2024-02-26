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Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı! 'Senin arabayı test ediyorum'

26.02.2024 09:59
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Zonguldak'ta Gürkan Hepkaya (36), arıza nedeniyle tamirciye bıraktığı otomobilini, motor ustası Şaban Özdemiroğlu’nun (44) şahsi işlerinde kendi aracıymış gibi kullandığını iddia ederek şikayetçi oldu. Usta Şaban Özdemiroğlu da kendisine iftira atıldığını öne sürerek Hepkaya hakkında şikayette bulundu.

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı! 'Senin arabayı test ediyorum'

Gürkay Hepkaya, 2 hafta önce motorda su kaçağı olduğu gerekçesiyle otomobilini, Şaban Özdemiroğlu’nun Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’ndeki oto tamirhanesine götürdü. Bir süre sonra otomobilini tamirden alan Hepkaya, arızanın devam ettiğini fark ederek, otomobiliyle tekrar tamirhaneye gitti. İş yerinden ayrılan Hepkaya’yı birkaç gün sonra tanımadığı bir numaradan arayan kişi, otomobilini hatalı park ettiğini söyledi. Konum olarak aracının tamirhanede olmadığını öğrenen Gürkay Hepkaya, tamirhaneye gitti. Aracının arızasının giderilmediğini öğrenen Hepkaya, polis merkezine giderek, Özdemiroğlu'nun otomobilini şahsi işlerinde kullandığını öne sürüp şikayetçi oldu. Hepkaya, polis eşliğinde savcılık talimatıyla otomobilini teslim aldı.

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'USTAYI KÖTÜLÜYORMUŞUM GİBİ BOZULDU'

Gürkan Hepkaya, “Tanımadığım bir numara, ‘Hastanenin önünde park etmişsiniz çıkamıyorum’ dedi. Ben de ‘ustaya verdim, tamirde araç’ dedim. Numaramı camın kenarından bulmuş. Ben de ustayı arayıp sordum. Usta bana ‘Test ediyorum, hastanede birini ziyarete geldim’ dedi. Biraz tuhafıma gitti özel işinde kullanması, ama anlayışla karşıladım. O akşam aracı teslim aldık. Ertesi gün eşim arabayı çalıştırınca su eksik diye uyarı lambası yanmış. Ben de tekrar ustaya götürdüm. ‘Bu eskisinden daha kötü oldu, içinde su 2 saat durmuyor’ deyince ustayı kötülüyormuşum gibi bozuldu” dedi.

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‘ALDI ARABANIN ANAHTARINI GİTTİ’

Tamir işlemleri sürerken işleri için otomobili hafta sonu almak istediğini ifade eden Hepkaya, “Usta yoktu, çalışanına sordum ‘Usta bir yere gitti gelmez’ dedi. Kendi arabamı sordum, etrafa benim arabam yoktu. Bu sefer de ‘Senin arabayı test ediyor’ dedi. Ustayı aradım, 40 dakika sonra geldi. ‘Dün akşam olmadı dediğin arabanın nesini test ediyorsun’ dedim. Usta ‘arabayı test ediyorum, test etmişken de işimiz var işimizi görüyoruz. Benim 50 kilometre test etme hakkım var’ dedi. Ben güvenemedim artık, ‘Arabamı almak istiyorum. Ödemesini yapacağım, yaptırmak istemiyorum’ dedim. Kendisi epey bozuldu, ‘Ben arabanı teslim etmem, dükkan benim, vermiyorum arabanı’ dedi. Aldı arabanın anahtarlarını, gitti” ifadelerini kullandı.

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‘ARABAYI SAVCI TALİMATIYLA ALDIK’

Hepkaya, daha sonra tekrar dükkana döndüğünde otomobilinin bazı parçalarının sökük olduğunu öne sürerek, “Çalışır vaziyette verdiğim arabayı, hem şahsi işlerinde kullandığını fark ettim hem de bana yürüyen arabayı yürümeyen bir şekilde teslim etmeye çalışıyor. Biraz da arabamı gasbetmeye çalışıyor. Çünkü anahtarı alıp gitti. Arabayı zorla savcılık talimatıyla aldık” diye konuştu.

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‘İNDİRİM İSTEDİ, YAPMADIM’

Hepkaya’nın otomobilinin arızasını gidermek için 15 gün uğraştıklarını söyleyen 25 yıllık usta Şaban Özdemiroğlu ise “Arabayı bir denedim, hastanenin oraya gittim. Gelip arabayı teslim ettim. Başka yerde devirdaimden patlak verdi. Geldi burada, ‘Sen ne biçim ustasın, bu arabayı denemedin mi?’ dedi. Arızayı yapıp fiyat verdim, benden indirim istedi. İndirim yapmadım. Arabayı yaptım, kontrol etmek için dolaştım. Arabayı göremeyince biraderime sormuş. Geliyordum, yarım saat, 40 dakika trafiğe takıldım. Dükkanda müşteri varken, ‘Sen arabayı özel işlerinde kullanıyorsun’ dedi. Müşteriler duysun diye iftira atmaya çalıştı. Ben de ‘senin arabana ihtiyacım mı var, kontrol amaçlı’ dedim. Zaten bütün arabalar kontrol edilir. O öyle deyince arabanın işini bitirmiştim hazırdı ama arabayı çektim, anahtarı da cebimdeydi. Başka arabaya gidince işim uzadı. Polisleri çağırmış, bana ulaşmaya çalıştı, ben telefonuna bakmadım. Bana iftira atınca daha da muhatap olmadım. İndirim istedi, ben indirim yapmayınca buralara kadar geldi. Tamamen bu iftiradır. Benim bildiğim usta arabayı dener. Gittiğim 2 kilometre yol yani. Uzun mesafeye gitmedim. Arabayı sürerek buradan alıp gitti. Ben de iftira attığı için şikayetçi oldum. Ben burada düzgün bir esnafım. Kimse bana çamur atamaz” dedi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Otomobil
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