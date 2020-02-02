HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Beycuma beldesinden şehir merkezine yolcu taşıyan Ersin S. idaresindeki minibüs ile kent merkezinden Ankara istikametine giden Hayrullah B. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri, AFAD, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hayrullah B. ile yanındaki yolcu yaralandı. Yolcu minibüsünde bulunan şoför Ersin S. ise direksiyondaki hava yastığının patlaması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılardan Sadettin A. (41), Caner E. (22), Buse A. (25), otomobilin sürücüsü Hayrullah B. (54), Sakine B. (45), Nihal Ç. (37), Azize Nur Ç. (7) BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Furkan K., otomobil sürücüsünün annesi Pakize B., Hüseyin İ., Elif K., Fatma K. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ve trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandıAnkara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ankara

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Bursa'da yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adamın feci ölümü

İstanbul Güvenlik A.Ş.’ye Deniz Gürhan atandı! Deniz Gürhan kimdir?

Eski SAS komandosu müdür oldu

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.