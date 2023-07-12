Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken durup... Vilnius'ta dikkat çeken görüntüler! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Dün başlayan NATO Liderler Zirvesi 2. gününde de Ukrayna gündemiyle devam ediyor. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer alıyor. Bakanlar Fidan ve Güler'in Türk vatandaşlarla sohbeti dikkat çekti.

TÜRK VATANDAŞLAR SELAM VERDİ

Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan yansıyan görüntülerde Bakan Fidan ve Bakan Güler'in beraberlerindeki heyetle yürüdüğü sırada Türk vatandaşlar tarafından selamlandığı anlar yer aldı.

"BAKANIM HER ŞEY YOLUNDA İNŞALLAH?

Vatandaşlar Bakan Fidan'a "Sayın Bakanım her şey yolunda inşallah?" diye sordu.

BAKAN FİDAN: SIKINTI YOK

Bakan Fidan da "Bir sıkıntı yok" yanıtını verdi. Bakanlar ardından yemeğe geçeceklerini söyleyerek yollarına devam etti.