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Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

25.11.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin en sık kullanılan eşyalarından olan koltuklar zaman içinde yıpranabiliyor. Hem bu yıpranmanın önüne geçmek hem mobilyanın görüntüsünde değişiklik yaratmak için koltuk kılıfları kullanılabiliyor. Siz de koltuklarınızı daha uzun süre kullanabilmek, odanıza farklı bir dokunuş yapabilmek için koltuk kılıflarını kullanabilirsiniz. Öyleyse birbirinden güzel ve uygun fiyatlı koltuk kılıflarını keşfetmeye ne dersiniz?

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Salonunuzu yenileyin: Vagonik Royal Battal Boy Kanepe Örtüsü
  • 2. Şıklığıyla evinizin atmosferini değiştirir: Pure Style Jakarlı Berjer Kılıfı
  • 3. Sade duruşuyla fark yaratacak: Fushia Trio 3M Battal Boy Koltuk Örtüsü
  • 4. Koltuklarınızı koruyun: Uzhanem Likralı Koltuk Kılıfı
  • 5. Dayanıklı & uzun ömürlü: Bürümcük Koltuk Kanepe Örtüsü Takımı
  • 6. Her renge uyum sağlar: Tuchmall Kanepe Örtüsü
  • 7. Dekoratif bir dokunuş: Eismodra Koltuk Kılıfı
  • 8. Rahat dokusuyla kendine hayran bırakır: Seltenet Lastikli Esnek Koltuk Kılıfı
  • 9. Pratik kullanım imkânı: Else Desenli Kanepe Çekyat Koltuk Örtüsü
  • 10. Kaymayan kumaş ve uyumlu duruş: Veldena Koltuk Kanepe Çekyat Örtüsü

Koltukları temiz tutmak ve daha uzun ömürlü kılmak için üretilen koltuk kılıfları, farklı formlardaki koltuklara uyum sağlayabiliyor. Ayrıca tercihe göre dönem dönem değiştirilerek odada farklı bir atmosfer oluşturulabiliyor. Bu sayede odanın stilini değiştirmek için koltuk almak zorunda kalmıyorsunuz. Gelin, salonlarınızın stilini en etkili şekilde değiştirecek uygun fiyatlı koltuk kılıfı modellerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Salonunuzu yenileyin: Vagonik Royal Battal Boy Kanepe Örtüsü

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

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Püsküllü bitişleri ile salonunuza çok yakışacak Vagonik Royal Battal Boy Kanepe Örtüsü, pamuktan üretildiği için sizleri yumuşacık bir dokuyla baş başa bırakıyor. 180x300 santimetre ölçüleri ve track kol stili sayesinde uygun boyutlardaki kanepenizi tamamen kapatıyor. Ürün, yatak olabilen koltuklarda da kullanılabiliyor. Kolayca yıkanarak tekrar değerlendirilebiliyor.

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2. Şıklığıyla evinizin atmosferini değiştirir: Pure Style Jakarlı Berjer Kılıfı

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Esnek yapısı ile kolayca kullanılabilen Pure Style Jakarlı Berjer Kılıfı, tekli koltuklarınızın sıra dışı ve etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Özgün motifleri ile salonda farklılık yaratırken zaman içinde tüylenme ve sarkma yapmaması da avantaj sağlıyor. Kurutma makinesine atılmaması gereken ürün, çamaşır makinesinde 30 derecede rahatlıkla yıkanabiliyor. Kaliteli kumaştan üretildiği için uzun yıllar kullanılabiliyor.

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3. Sade duruşuyla fark yaratacak: Fushia Trio 3M Battal Boy Koltuk Örtüsü

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Zikzak deseni ve yerlere kadar uzanmasıyla farklı bir görünüm oluşturan Fushia Trio 3M Battal Boy Koltuk Örtüsü, açık renk tonlarında döşenmiş salonlara çok yakışıyor. Pamuklu kumaşı sayesinde rahat ve yumuşak olan örtü, çamaşır makinesinde yıkanabiliyor ve uzun süre kullanılabiliyor. Üstelik natural dokuma teknolojisi ve %100 pamuklu kumaşıyla her yıkamadan sonra daha yumuşak bir etki yaratıyor.

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4. Koltuklarınızı koruyun: Uzhanem Likralı Koltuk Kılıfı

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Koltuğa geçirmesi ve koltuktan çıkarması çok kolay olan Uzhanem Likralı Koltuk Kılıfı, mobilyaları tamamen kapatarak etkili bir koruma sağlıyor. Pamuk ve polyester kumaş karışımından üretildiği için yumuşak olmasının yanı sıra kolayca esneyebilen bir yapıya sahip. Üç kişilik koltuklara kadar rahat bir kullanım imkânı sunuyor. Koyu tonlarda bir salona sahipseniz ürünü tercih edebilirsiniz.

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5. Dayanıklı & uzun ömürlü: Bürümcük Koltuk Kanepe Örtüsü Takımı

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Koltuğun tamamını sararak eskimesini önleyen Bürümcük Koltuk Kanepe Örtüsü Takımı, tarzıyla uzun yıllardır en çok tercih edilen kılıflar arasında yer almayı başarıyor. Lastikleri sayesinde koltuğun her yerine tutunabiliyor ve kaymadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca kılıfın yere kadar uzayan yapısı, bütün bir görünüm oluşmasına yardımcı oluyor. Eğer koltuklarınızı uzun yıllar boyunca farklı bir stilde de kullanabilmek istiyorsanız ürünü deneyebilirsiniz.

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6. Her renge uyum sağlar: Tuchmall Kanepe Örtüsü

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Antrasitin güzelliğini evine taşımak isteyenler için doğru bir seçim olan Tuchmall Kanepe Örtüsü, polyesterden üretildiği için oldukça dayanıklı. Kılıfın sade bir tasarımının olması, diğer eşyalarla daha uyumlu görünmesini kolaylaştırıyor. Ürün; koltuk kenarlarını, başlığını ve minderlerini tamamen sararak koruyor. Sıkıştırma çubukları sayesinde düzgün bir görünüm elde etmek mümkün oluyor.

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7. Dekoratif bir dokunuş: Eismodra Koltuk Kılıfı

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Koltuk yüzlerini korumak istiyorsanız ve evde hayvan besliyorsanız Eismodra Koltuk Kılıfı'nı tercih edebilirsiniz. Kılıfın kaymayan yapısı, gün boyu koltuk üzerinde sabit kalmasına yardımcı oluyor. Ürün; koltuğunuzu sıvılara, yemek kırıntılarına ve tozlara karşı korurken aynı zamanda renk tonuyla salonda farklı bir görünüm oluşturmanızı sağlıyor. Rahatlıkla yıkanabiliyor ve yıkandıktan sonra da kolayca kuruyor.

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8. Rahat dokusuyla kendine hayran bırakır: Seltenet Lastikli Esnek Koltuk Kılıfı

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Bal peteği deseniyle evinizin vazgeçilmezi olacak Seltenet Lastikli Esnek Koltuk Kılıfı, koltuğun orijinal formuna uyum sağlıyor ve açık mavi rengiyle salonlarınızı aydınlatıyor. Esneyebildiği için koltuğun tamamını sarıyor ve gün boyu kaymadan sabit kalıyor. Kılıfın lastiği sarkma yapmıyor ve sıkıştırma süngerleriyle daha düzenli bir görünüm sağlıyor. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabiliyor.

Ürünü İncele

9. Pratik kullanım imkânı: Else Desenli Kanepe Çekyat Koltuk Örtüsü

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Salonlara kendine has bir stil kazandıran Else Desenli Kanepe Çekyat Koltuk Örtüsü, mobilyaları kirden koruyor ve oldukça pratik bir kullanım imkanı sağlıyor. Modern tasarımı sayesinde koltukların tarzını değiştiriyor. Özel kayışı sayesinde koltuğa kolayca uyum sağlıyor ve kaymıyor. Polyester ve pamuk karışımından üretildiği için uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyor ve her yıkamadan sonra yeni gibi kullanılabiliyor.

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10. Kaymayan kumaş ve uyumlu duruş: Veldena Koltuk Kanepe Çekyat Örtüsü

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

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Koltuk yüzeyinde etkili bir koruma sağlayan Veldena Koltuk Kanepe Çekyat Örtüsü, soho polyester kumaştan üretiliyor. Çok amaçlı bir ürün olduğu için çekyatlarda ve aynı boyutlardaki yataklarda da kullanılabiliyor. Altında kaydırmaz dot taban bulunduğu için kaymıyor. Yıkandıkça çekme ve sarkma yapmıyor. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesinden zarar görmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koltuk kılıfı

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