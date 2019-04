Over kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Over kanserine karşı nasıl önlem alınır?

Bilgilerimiz, bu kanser türünün sadece yüzde 10’luk kısmında genetik mirasın rol oynadığını gösteriyor. Özellikle bu genetik mirasın rol oynadığı grupta yıllık yapılacak kontroller ile over kanseri erken safhada tespit edilebilir. Over kanseri erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüzde 70’lerin üzerine çıkıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında gerçekleştireceği Over Kanseri Sempozyumu’yla over kanserindeki son gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini ele alacak.

Over kanseri “yumurtalık” olarak geçen organda gelişen kötü huylu tümörler olarak anlaşılıyor.

Yumurtalıktan köken alan 3 tip tümör var. Birincisi iyi huylu (benign) tümörler, ikincisi borderline dediğimiz düşük malignite potansiyelli over tümörleri, üçüncüsü de malign dediğimiz kötü huylu, yani halk arasında kanser olarak bilinen tümörler anlaşılıyor. İyi huylu tümörler genellikle tekrarlama eğilimi göstermiyorlar. Borderline dediğimiz tümörlerin nüks etme eğilimi var ama çok yavaş geliştikleri için 15-20 yıl gibi ilerleyen zamanlarda nüks edebilecek tümörler. Malign tümörler ise daha kısa zamanda kendisini gösterebilecek, tekrarlayabilecek ve hayatı tehdit edebilecek tümörler olarak karşımıza çıkıyor.