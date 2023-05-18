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  4. 'Oy kullanmadım' demişti! Serel Yereli eleştirilerden sonra fikir değiştirdi

'Oy kullanmadım' demişti! Serel Yereli eleştirilerden sonra fikir değiştirdi

18.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum" diyerek tepki çeken Serel Yereli gelen eleştiri mesajlardan sonra fikrini değiştirdi.

'Oy kullanmadım' demişti! Serel Yereli eleştirilerden sonra fikir değiştirdi

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli uzun süredir ekranlardan uzakta. İngiltere'de yaşayan ve zaman zaman Türkiye'ye gelen oyuncu ve şarkıcı seçimde itirafıyla gündeme gelmitşti.

"Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim" diyen Yereli konuşmasının devamında "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum" demişti.

Oy kullanmadığını itiraf eden genç şarkıcıya tepki yağdı.

Ekran Alıntısı

Serel Yereli gelen mesajlardan sonra "Ben de 2. turda oy vermeue karar verdim belki yanlış düşünüyorumdur bir de bunu deneyeyim. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu "Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu


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