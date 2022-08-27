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Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

27.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm haberini de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verildi.

Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

2008-2016 yılları arasında yayınlanan Beni Unutma isimli günlük dizide 1702 bölüm yer alan usta oyuncu Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

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