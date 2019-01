Oyuncular için olmazsa olmaz ağ çözümleri

Kablosuz bağlantıyı tercih edenler için…

Örneğin, katlı bir evde yaşayan ve her katta, her bölümde internete bağlanmak isteyen ama kablo çekerek görüntü kirliliği oluşturmak istemeyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. Elektrik hattını internet hattı haline getiren bu ürün grubu içinde oyuncular için ideal olan modellerden biri TL-WPA9610KIT

Hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteği sunan bu ürün ile elektrik prizi olan her yere interneti taşımak ve ister kablolu ister kablosuz bağlanarak oyun keyfini evin her yerinde sürdürmek mümkün. HomePlug AV2 teknolojisine sahip bu ürün ile 2000Mbps’ye varan hızlara ulaşılabiliyor. 2x2 MIMO, çift bant gibi gelişmiş teknik özelliklerinin yanında son derece kolay bir kullanıma da sahip olan ürün rahat taşınması nedeniyle sık yer değiştirenler, kiracılar vb için de uygun bir ağ çözümü.

Evinde yeni nesil ağ çözümleri olan ancak kullandığı bilgisayarda bu teknolojiler bulunmayan oyun severler için de USB WiFi adaptörleri çözüm oluşturuyor. Yüksek ağ hızından yararlanmak isteyen ancak bilgisayarında AC destekli bir ağ kartı olmayanlar, örneğin TP-Link’in Archer T9UH model adaptörü ile bilgisayarın bağlantı hızını da yükseltebilir ve oyunlarda daha yüksek performanslara ulaşabilirler. AC destekli, çift bantlı, üzerindeki dört adet anten sayesinde geniş kapsama alanı sunan, hüzmeleme (beamforming) teknolojili ve USB 3.0 destekli bu adaptör bilgisayarın bağlantı hızını ve performansını üst seviyelere çıkarıyor.

