Oyuncular için olmazsa olmaz ağ çözümleri

Böylece yüksek WiFi hızı elde edilebilir. Ayrıca oyuncuların birinci tercihi olan kablolu bağlantıda da Gigabit Ethernet desteği sunan ve çok sayıda Ethernet girişi bulunan bir ürün olması gerekiyor. TP-Link’in bu niteliklere uygun birçok modeli bulunuyor. Ama özellikle oyuncular için geliştirilen Archer C5400X ya da Archer C5400 modelleri, oyun severlerin tüm gereksinimlerine uygun yönlendiriciler.

Güçlü ama biraz daha uygun fiyatlı yönlendirici tercih eden kullanıcılar ise Archer C3150 modelini kullanabilirler. Bu güçlü yönlendiriciler ile oyun oynarken evde başka birinin aynı anda HD film indirmesi sorun olmuyor; oyun keyfi hızını kesmeden devam edebiliyor.

Online oyun severler farklı kablolu ürünleri ağa dahil etmek için ağ anahtarı (switch) denilen ürünlere de gereksinim duyuyorlar. Bunlar arasında ev kullanıma uygun ve oyun severlerin ihtiyacını karşılayacak model ise TL-SG116 Her hangi bir yapılandırma gerektirmeden tak&çalıştır özellikli bu ağ anahtarı, 16 adet yüksek hızlı Ethernet girişi ile bir evin ihtiyacına fazlasıyla yeterli. Gigabit bağlantı sunan ve bu sayede oyunların gerektirdiği yüksek ağ bağlantısını sağlayan ürün, enerji tasarrufu özelliği ile de daha az elektrik tüketiyor.