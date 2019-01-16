Oyuncular için olmazsa olmaz ağ çözümleri

Böylece yüksek WiFi hızı elde edilebilir. Ayrıca oyuncuların birinci tercihi olan kablolu bağlantıda da Gigabit Ethernet desteği sunan ve çok sayıda Ethernet girişi bulunan bir ürün olması gerekiyor. TP-Link’in bu niteliklere uygun birçok modeli bulunuyor. Ama özellikle oyuncular için geliştirilen Archer C5400X ya da Archer C5400 modelleri, oyun severlerin tüm gereksinimlerine uygun yönlendiriciler.
Güçlü ama biraz daha uygun fiyatlı yönlendirici tercih eden kullanıcılar ise Archer C3150 modelini kullanabilirler. Bu güçlü yönlendiriciler ile oyun oynarken evde başka birinin aynı anda HD film indirmesi sorun olmuyor; oyun keyfi hızını kesmeden devam edebiliyor.
Online oyun severler farklı kablolu ürünleri ağa dahil etmek için ağ anahtarı (switch) denilen ürünlere de gereksinim duyuyorlar. Bunlar arasında ev kullanıma uygun ve oyun severlerin ihtiyacını karşılayacak model ise TL-SG116 Her hangi bir yapılandırma gerektirmeden tak&çalıştır özellikli bu ağ anahtarı, 16 adet yüksek hızlı Ethernet girişi ile bir evin ihtiyacına fazlasıyla yeterli. Gigabit bağlantı sunan ve bu sayede oyunların gerektirdiği yüksek ağ bağlantısını sağlayan ürün, enerji tasarrufu özelliği ile de daha az elektrik tüketiyor.
Kablosuz bağlantıyı tercih edenler için…
Örneğin, katlı bir evde yaşayan ve her katta, her bölümde internete bağlanmak isteyen ama kablo çekerek görüntü kirliliği oluşturmak istemeyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. Elektrik hattını internet hattı haline getiren bu ürün grubu içinde oyuncular için ideal olan modellerden biri TL-WPA9610KIT
Hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteği sunan bu ürün ile elektrik prizi olan her yere interneti taşımak ve ister kablolu ister kablosuz bağlanarak oyun keyfini evin her yerinde sürdürmek mümkün. HomePlug AV2 teknolojisine sahip bu ürün ile 2000Mbps’ye varan hızlara ulaşılabiliyor. 2x2 MIMO, çift bant gibi gelişmiş teknik özelliklerinin yanında son derece kolay bir kullanıma da sahip olan ürün rahat taşınması nedeniyle sık yer değiştirenler, kiracılar vb için de uygun bir ağ çözümü.
Evinde yeni nesil ağ çözümleri olan ancak kullandığı bilgisayarda bu teknolojiler bulunmayan oyun severler için de USB WiFi adaptörleri çözüm oluşturuyor. Yüksek ağ hızından yararlanmak isteyen ancak bilgisayarında AC destekli bir ağ kartı olmayanlar, örneğin TP-Link’in Archer T9UH model adaptörü ile bilgisayarın bağlantı hızını da yükseltebilir ve oyunlarda daha yüksek performanslara ulaşabilirler. AC destekli, çift bantlı, üzerindeki dört adet anten sayesinde geniş kapsama alanı sunan, hüzmeleme (beamforming) teknolojili ve USB 3.0 destekli bu adaptör bilgisayarın bağlantı hızını ve performansını üst seviyelere çıkarıyor.
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