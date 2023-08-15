MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

15.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane yapımlarının başında gelen Hababam Sınıfı'nın 5. serisi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Kıvırcık Ömer rolü ile hafızalarımıza kazınan Talip Güran oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Talip Güran'ın yeni mesleği ve son hali herkesi şaşırttı.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık Ömer karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Talip Güran filmden sonra oyunculuğu bıraktı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor.

Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Münir Özkul'un ise son kez rol aldığı film olma özelliğine sahip...

hababam 2

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.

hababam 1

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı kıvırcık saçlı Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra 1982 yılında Bodrum'a yerleşti.

Kıvırcık Ömerv1

2013 yılında Bodrum'da bir marangoz atölyesi açarak tahta sandalye imalatı yapmaya başlayan Talip Güran, geçimini rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile sağlıyor.

Kıvırcık Ömer 2

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Kıvırcık Ömer 3

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran hayatı boyunca sadece 2 filmde rol almıştır.

Kıvırcık Ömer 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski halinden eser yok! İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'in son hali şaşırttı!Eski halinden eser yok! İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'in son hali şaşırttı!
Babası bakın kim çıktı! Çok ünlü ismi görenler şaştı kaldıBabası bakın kim çıktı! Çok ünlü ismi görenler şaştı kaldı
'Katmer Katmer' şarkısıyla ünlenmişti! Son hali şaşırttı!'Katmer Katmer' şarkısıyla ünlenmişti! Son hali şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
hababam sınıfı ünlü oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.