Oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık Ömer karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Talip Güran filmden sonra oyunculuğu bıraktı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor.

Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Münir Özkul'un ise son kez rol aldığı film olma özelliğine sahip...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı kıvırcık saçlı Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra 1982 yılında Bodrum'a yerleşti.

2013 yılında Bodrum'da bir marangoz atölyesi açarak tahta sandalye imalatı yapmaya başlayan Talip Güran, geçimini rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile sağlıyor.

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran hayatı boyunca sadece 2 filmde rol almıştır.



