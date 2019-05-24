Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş yerinde kadına yönelik taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceklerini belirtti.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş yerinde kadına yönelik cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi için başlattıkları projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay, "Öz İplik-İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye cinsiyet eşitliği açısından 149 ülke arasından 130’uncu sırada”

2018 Dünya Ekonomi Forumu Cinsiyet Eşitliği Farkı Raporu’na göre Türkiye’nin cinsiyet eşitliği açısından 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Ay, “Dünyada her üç kadından biri erkekler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 42’si bu şiddet nedeniyle yaralanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyadaki kadınların yaklaşık yüzde 35’nin hayatlarında tecavüzü yaşadıklarını açıklamıştır. Bu oran tam 1 milyar kadın demektir. Avrupa Birliği’nde 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre kadınların yüzde 11’i cinsel, yüzde 43’ü duygusal şiddete maruz bırakılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada kadın cinayetleri sürmektedir” şeklinde konuştu.