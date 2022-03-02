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  4. Ozan Orhon'un eski karısı Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Ozan Orhon'un eski karısı Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

02.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Erçetin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Ünlü ismi bir dönem katıldığı reyting rekorları kıran program İşte Benim Stilim ile tanıyanlar vardır. Yeşim Erçetin, İşte Benim Stilim adlı programla adını duyurmuştur. Yeşim Erçetin'in özel hayatını merak edenler için işte Yeşim Erçetin'e dair detaylar!

Ozan Orhon'un eski karısı Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Yeşim Erçetin'in hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Erçetin, adını İşte Benim Stilim yarışma programıyla duyurmuştu. Aynı zamanda Yeşim Erçetin bir dönem Ozan Orhon ile yaptığı evlilikle de gündeme gelmişti. Daha önce ismini sık sık duyduğumuz Yeşim Erçetin'e dair merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erçetin, model, şarkıcı ve TV sunucusudur. Yeşim Erçetin küçükken anne ile babasının boşanmış ve kendisine, babaannesi bakmıştır. Yeşim Erçetin, mankenlik kariyerine 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansı ile başlamıştır. Ünlü isim sunuculuk kariyerine de Sporrazi,
Top Secret, Best TV ve 1'den 3'e gibi programlarda sunuculuk yaparak başlamıştır. Yeşim Erçetin, 2016 yılında ise adını sık sık duyduğumuz TV8'in yarışma programı olan İşte Benim Stilime katılmıştır.

YEŞİM ERÇETİN EVLİ Mİ?

Yeşim Erçetin ilk evliliğini Ozan Orhon ile 2000 yılında yapmıştır. Çift 3 yıl sonra evliliklerini 2003 yılına bitmiştir. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı vardır.

Erçetin, 2010 yılında ise ikinci evliliğini Emre Matraş ile yapmıştır. Yeşim Erçetin'in bu evliliği de 5 yıl sürdü ve 2015 yılında boşanmışlardır. Emre Matraş ile yaptığı evlilikten de Masal adında bir kızı olmuştur.

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