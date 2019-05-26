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Özbekistanlı öğrenciler Türkiye’de üniversite okumak için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Uluslararası Öğrenciler Fuarı düzenlendi.

Özbekistanlı öğrenciler Türkiye’de üniversite okumak için ter döktü

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Uluslararası Öğrenciler Fuarı düzenlendi. Fuar sonrasında da Özbekistanlı öğrenciler Türkiye’de eğitim görmek için 120 dakikalık sınavda ter döktü.
KÜNİB’e üye üniversitelerin katılımıyla düzenlenen fuar, Özbek öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde eğitim almalarını ve Türk üniversitelerinin olanaklarının Özbekistan’da tanıtılmasını amaçlıyor. Fuara, Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye’den 30’a yakın üniversiteden rektör, yönetici, akademisyen, Özbek üniversitelerinden akademik kadro ve yöneticilerle çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılış konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak söz alarak etkinliğin kültürlerarası etkileşimindeki rolüne vurgu yaptılar.
Prof. Dr. Sudi Apak, açılış kürsüsünde yapmış olduğu konuşmada Türk ve Özbek ortak tarihi ve kültürlerinin kaynaşmasında düzenlenen müşterek etkinliklerin öneminin büyük olduğunu belirterek, Özbekistan’da lise öğrenimini tamamlamış gençleri zengin bir kültürel mirasa ve misafirperver bir geleneğe sahip olan Türkiye’ye üniversite eğitimi için davet etti.
Kurulan üniversite stantlarına yoğun ilgi gösteren Özbekistanlı öğrenci adaylarının, çeşitli konularda yöneltmiş oldukları sorularla Türkiye’deki yükseköğretim sistemine yönelik merak ettikleri konular uzman kişiler tarafından yanıtlandı. Fuar sonrasında ülkemizde öğrenim görmek isteyen adaylar için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenlendi. 120 dakikalık sınavda 109 yabancı uyruklu öğrenci adayı Türkiye’de eğitim görebilmek için ter döktü. Sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlara göre bölüm ve programlara yerleşebilme imkanı elde edecekler.

Özbekistanlı öğrenciler Türkiye’de üniversite okumak için ter döktü

Özbekistanlı öğrenciler Türkiye’de üniversite okumak için ter döktü

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