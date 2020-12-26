Özcan Deniz oğlunu paylaştı! 'Her şeyim sensin'

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.



