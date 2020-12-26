MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz oğlunu paylaştı! 'Her şeyim sensin'

Özcan Deniz oğlunu paylaştı! 'Her şeyim sensin'

26.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özcan Deniz oğlunu paylaştı! 'Her şeyim sensin'

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü isim paylaşımına, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştü.

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

2916735_fdaf4f05591c56543e6482db5a46c097_640x640

48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttıDeniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı
Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi! Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

İlginizi Çekebilir

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Diğer Haberler

Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı

Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı

Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı

Tarkan'dan olay paylaşım! Bunu kimse beklemiyordu

Kırmızı Oda'yla gündeme gelen Aslıhan Gürbüz'ün eski eşini görenler şaşkına döndü

Eski eşini görenler şaşkına döndü

Maksut Aşkar kimdir? Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli? Maksut Aşkar restoranı nerede?

Ünlü şef MasterChef'e konuk oluyor!

Halil Sezai'den romantik paylaşım

Halil Sezai'den romantik paylaşım

Lauren Goodger yeni yıla hazır!

Erotik poz paylaşmadan duramıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.