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(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türk atçılığının efsane isimlerinden Caş’ın yavrularından ‘Baba Mevlüt’ ile Bilgin’in yavrularından ‘Kurtel’ isimli aygırlar, babalarının izinden giderek TİGEM’e para kazandırmaya devam ediyor.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde damızlık olarak hayatını sürdüren ‘Baba Mevlüt’ ve ‘Kurtel’ isimli aygırlar, babaları Caş ve Bilgin’in yolundan gidiyor.

Türk atçılığının efsane isimlerinden Caş’ın yavrularından ‘Baba Mevlüt’ ile Bilgin’in yavrularından ‘Kurtel’ isimli aygırlar, babalarının izinden giderek TİGEM’e para kazandırmaya devam ediyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde damızlık olarak hayatını sürdüren ‘Baba Mevlüt’ ve ‘Kurtel’ isimli aygırlar, babaları Caş ve Bilgin’in yolundan gidiyor. Efsane Caş, TİGEM’e 50 milyon, Bilgin ise 40 milyon TL kazandırmıştı. Caş’ın 322 yavrusundan biri olan Baba Mevlüt, 2017 yılında TİGEM tarafından 2.3 milyon liraya, şu an 90 tayı bulunan Kurtel ise 825 bin TL’ye geri alındı.
Karacabey Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Ali Yağlıcı, 2009 yılında şampiyon Caş’ın tayı Baba Mevlüt’ün doğduğunu belirterek, “2011 senesinde İstanbul Veli Efendi Hipodrumu’nda 190 bin TL’ye satıldı. Daha sonra 4 yıl koşu hayatı oldu. Sahibine 4 milyon civarında para kazandırdı. 2017 yılında da damızlık aygır olarak kullanılmak için sahibinden 2 milyon 300 bin TL’ye satın alındı. Koşu hayatı çok başarılı geçti. Kendini ispatladı ve şampiyon aygırlar kategorisine girerek, damızlık olarak kullanılmaya hak kazandı” dedi.
Yarış tutkunlarının yakından tanıdığı Caş hakkında da bilgiler veren Yağlıcı, “Baba Mevlüt neden önemli? Çünkü efsane aygır Caş’ın oğludur. Caş devlete 50 milyon TL kazandırmıştır. 322 tane yavrusu yarış sahasına girmiştir. Caş’ın yavrularından hem satış hem ikramiye geliri olarak devlet 50 milyon lira kazanmıştır. Baba Mevlüt de sülalesini devam ettiren nadide temsilcilerden bir tanesidir. Gelecek vaat ediyor. Baba Mevlüt’ün taylarını 2021 yılında sahalarında göreceğiz. Taylar daha süt olduğu için koşamıyorlar. Normalde Arap atları 3 yaşında sahaya giriyorlar. Şu anda Baba Mevlüt’ün 40 yavrusu var. Farklı annelerden tohumlamalar yapılıyor. Yavruların içinden de birçok şampiyon tay çıkacak diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtel 40 milyon TL kazandırdı
Bilgin’in tayı Kurtel’in de 2008 yılında Karacabey TİGEM’de doğduğunu söyleyen Ali Yağlıcı, “Kurtel de efsane aygırlardan Bilgin’in oğludur. 2010 yılında İstanbul Veli Efendi Hipodrumu’nda açık arttırmayla 300 bin TL’ye satıldı. Daha sonra 3 yıl koştu ve sahibine 2 milyon lira kazandırdı. İşletmemiz tarafından 2014 yılında damızlık aygır olarak kullanılmak üzere 825 bin TL bedel ödenerek geri alındı. Kurtel’in doğan 90 tane yavrusu var. Kurtel’in tayları yavaş yavaş sahaya girmeye başladılar. İnşallah büyük dedesi Serhanbey, dedesi Bilgin gibi şampiyon olmalarını bekliyoruz” dedi.
Bilgin’in de efsane aygırlar arasına girdiğine işaret eden Yağlıcı, ”Karacabey TİGEM yetiştirilmesidir. 1993 doğumludur. Bilgin’in devlete kazandırdığı para 40 milyon TL’dir. Hem kendisinin yarış getirisi hem yavrularının satış bedeli, hem de yavrularının koştuğu koşulardan kazandığı ikramiyenin devlete düşen payıdır. Bilgin’in 360 tane yavrusu vardır” dedi.
Bir döneme damga vuran Caş 2017 yılında, Bilgin ise bu yıl içinde öldü.

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları

(Özel) Efsane babaların efsane oğulları
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