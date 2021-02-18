(Özel) İstanbul’da dehşet anları: Çocuk aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kağıthane’de sokak üzerindeki yürüyen çocuklu bir aile buzlanan yolda kayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuk, sürücünün direksiyonu kırmasıyla santimetre farkla ölümden dönerken, otomobil ise bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışı sonrası mega kentin cadde ve sokakları beyaza büründü. Buzlanan sokakta işe gitmek için 34 PA 5020 plakalı otomobiline binen sürücü, yokuş aşağıya inmeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın kayması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil gecekondunun çatısına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil o esnada çocuklarıyla yürüyen bir ailenin üzerine doğru kaymaya başladı. Durumu fark ederek direksiyonu sola kıran sürücü, kaldırımı aştıktan sonra bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Ailesi ve yanlarında yürüyen çocuk ise santimetre farklıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.