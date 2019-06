(Özel) Kula’nın tarihine ışık tutmaya devam ediyor

"Yıllardır kapımız herkese açık"

Kula’nın tanıtımı için çeşitli katkılar yaptığını belirten Hüseyin Zabun, babasının ayakkabı tamirciliği yaptığı yılları hatırladığını ve babasının hatıralarını yaşatmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Eskimeye yüz tutmuş bir meslek olan ayakkabı tamirciliği mesleğinin babasının dönemlerinde kullanılan malzemeleri misafirlerinin ziyaretine açtığını kaydeden Hüseyin Zabun, "Burası bizim ev. Bizim ev derken, benim doğduğum büyüdüğüm yaşadığım, annemin babamın yaşadığı kardeşimle beraber uzun zaman yaşadığım bir ev. Benim için çok önemli çok değerli. Saraylara köşklere değişmem. Zabunlar evi burası. Birçok vatandaşımızın söylediği şekliyle, kuşçu Zabunlar evi. Namı değer kuşçu Zabun hocanın evi. Burada mümkün olduğu kadar evin tarihi dokusunu korumanın yanında, evimizi Kula’ya tanıtma amacıyla her gelen misafirlerimize açık olması bizim için çok önemli. Yıllardan bu yana rahmetli babamla beraber kapımız açıktır. Yurdun her yanından insanlar gelir, misafirimiz olurlar, evi gezerler, güvercinlere bakarlar, fotoğraf çekerler. Kula insanının güzel ve hoşgörülü sohbetini dinlerler ve Kula evleri o insanlar ile beraber güzeldir. O insanların olmadığı evler mahzundur. O mahzunluğu görüyoruz, üzülüyoruz ve gerçekten de o eski Kula’yı özlüyoruz. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? Masanın başında oturuyorum. Bu masa nedir derseniz. Bu masa benim için önemli. Babamın ayakkabıcılık yaptığı yılları bilirim. Dükkanı Taş Mahalle kahvesinin karşısında, büyük çınar vardı, çukur çeşme vardı ve burası Kula’nın çınar altı olarak adlandırılan bir yeriydi. Orada babamın küçük bir ayakkabıcı dükkanı vardı. İşte bu tezgahta babam ayakkabı dikerdi. Dikerdi de, sürekli ayakkabılardan yeteri kadar para kazanamadığını, lastik ayakkabılar çıktığını ve fabrikasyon olduğu zaman onların işlerinin kesat olduğunu söylerdi. O durum olumsuz şekilde etkilendikten sonra babam bu mesleği bıraktı ve bankada çalışmaya başladı, bankadan emekli oldu, uzun yıllar yaşadı ve İzmir’in kurtuluşu günü 9 Eylül 2018’de vefat etti. Ama bu masadaki bu aletler, kerpeteniyle, çekiciyle, delicisiyle ve daha küçük çekiciyle hemen her şey böyle korunmuş vaziyette. Masayı da çıkardım bahçeye koydum ve babamın anıları, o yaşanan güzel günler ve bir o kadar da zor günlerdi. Her şey bu kadar bol değildi. Bir ayakkabı ya da kıyafet almak, bizim için gerçekten o günleri yaşadığımızda düşünüyorum da gerçekten zordu ama çok mutluyduk. Şimdiki çocukları mutlu etmenin son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yine evimizde mümkün olduğu kadar kapımız açık, insanları ağırlıyoruz. Bazen 300’den fazla misafirimiz geliyor onlarla beraber geziyoruz ve ben sağlığım yettiği sürece bu evde, yani Zabunlar evinde, Zabun hoca olarak Kula’nın tanıtımına katkı sağlamaya, misafirlerimi ağırlamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.