(Özel) Prof. Dr. Sema Aydoğdu: “Türkiye’deki çocukların yüzde 13’ünde ciddi beslenme yetersizliği var”

Ege Üniversitesi Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Balıkesir’deki aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarına yönelik çocuklarda beslenme yetersizliği konusunda eğitim verdi. Türkiye’deki çocukların yüzde 13’ünde ciddi beslenme sorunlarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sema Aydoğdu, bunun önlenmesinin ülkenin geleceği için önemli olduğunu açıkladı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuğu olarak Balıkesir’e gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Aydoğdu, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çocuklardaki beslenme yetersizliği konusunda bilgiler verdi. Prof. Dr. Aydoğdu çocukların vücut ağırlıklarının yüzde 10-15’inin kaybının hemen fark edilmesiyle daha sağlıklı nesillerin yetişeceğini ifade etti.

“Beslenme yetersizliği ciddi sorunlara yol açıyor”

Aydoğdu, çocuklardaki yetersiz beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de çocuklarda zayıflama diye adlandırdığımız, gıdaların kısa süreyle alınmasıyla başlayan bir zayıflık var. Bu çocuklarımızın yüzde 3’ünü etkiliyor. Bir de bunu düzeltmediğimiz için, bunun üç katına çıkan, çocuklarımızın zayıf olmanın yanı sıra bir de boylarının kısa, bodur kaldığı bir süreç var. Yüzde 10’lara çıkıyor bu oran. Dolayısıyla ülkemizdeki çocukların yüzde 13’ünde ciddi beslenme yetersizliği var. Bunun erkenden fark edilmemesi, hekimlerin ağırlaştıktan sonra çözüm getirmeleri kalıcı sorunlara yol açıyor. Nedir bu kalıcı sorunlar derseniz; özellikle zihinsel gelişimi, beyin gelişimi açısından gerçekten çok ciddi sorunları var. Bir de sağlıklı yaşamaları mümkün olmuyor. Organları tam gelişmiyor, yaşam süreleri bile kısalabiliyor. Bu nedenle bizim derdimiz yani beslenmeyle uğraşan, Türkiye’de beslenme yetersizliğiyle mücadele eden hekimlerden biri olarak bu çocuklarda zayıflamaya başladığı anda, çok erkenden, üç ay içerisinde vücut ağırlıklarının yüzde 5-10 kaybını hemen bunu fark edersek çok üretken, çalışkan çocuklar dünyaya getirmek ve toplumu geliştirme şansımız olacak. Ülkemizin gelişimi açısından çocuklarımızın beslenmesi, gelecek sağlıklarını ve toplumun üretkenliğini etkileyen çok önemli bir başlık. Bunu aile hekimi arkadaşlarımla paylaşmak üzere Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün davetiyle buradayım” diye konuştu.