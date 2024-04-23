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  4. Geçit töreni provasında facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

Geçit töreni provasında facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

23.04.2024 10:15
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Malezya donanmasına ait 2 askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Malezya Kraliyet Donanması, geçit töreni provası sırasında kazanın meydana geldiğini, nedenine yönelik soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Malezya Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Perak eyaletinde bulunan Lumut deniz üssünde yerel saatle 09.32’de geçit töreni provası sırasında donanmaya ait 2 helikopterin havada çarpıştığı bildirildi. Kazada toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Açıklamada, "Mürettebatın olay yerinde yaşamını yitirdiği doğrulandı. Hepsi kimlik tespiti için Lumut deniz üssü askeri hastanesine gönderildi” ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise açıklamasında M503-3 helikopteri ile Fennec askeri helikopterinin Cumartesi günü düzenlenecek Malezya Kraliyet Donanması’nın 90. yıl dönümü kutlamalarında geçit töreni için prova yaptığını söyledi.

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Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, helikopterlerden birinin diğerine çarptığı, daha sonra ikisinin de hızla düşüşe geçtiği görüldü.

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Helikopterlerden birinde 7, diğerinde ise 3 personel bulunduğu öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Malezya helikopter
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