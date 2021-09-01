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  4. Özge Ulusoy'un denediği küçük aracın fiyatı dudak uçuklattı

Özge Ulusoy'un denediği küçük aracın fiyatı dudak uçuklattı

01.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli görüntüsüyle zaman zaman gündeme gelen Özge Ulusoy şimdi de mini arabasıyla dikkat çekti. Ulusoy'un arabasının fiyatı ise duyanları şoke etti.

Manken Özge Ulusoy, mini iki kişilik araçla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Menajeriyle aracı test ettiğini belirten Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Elektrikli olduğu için doğaya dost. Işık hızıyla elektrikli araçlara geçsek iyi olur'' dedi.

Aracın fiyatının ise 190 bin TL olduğu öğrenildi.

Özge Ulusoy, daha önce katıldığı bir söyleşide “Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyor?” sorusuna "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani, anlamadım" cevabını vererek gündem olmuştu. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
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