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Özgür Alter kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbo Show'un yılbaşı konuğu Özgür Alter'in hayatı ve biyografisi!

31.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Alter, İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Star TV'de ekrana gelecek olan programda sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Özgür Alter kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show'un yılbaşı konuğu Özgür Alter'in hayatı ve biyografisi...

Özgür Alter kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbo Show'un yılbaşı konuğu Özgür Alter'in hayatı ve biyografisi!

Özgür Alter, İbo Show yılbaşı özel programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İbo Show yılbaşı özel programı öncesi ünlü sanatçı hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Özgür Alter kimdir? İşte Özgür Alter hakkında merak edilenler...

ÖZGÜR ALTER KİMDİR?

Özgür Alter, 1979'da Van'da doğdu. Oğlak burcudur.

Özgür Alter sekiz yaşına dek memleketi Van'da yaşamış ve daha sonra ailesi ile beraber Adana'ya taşınmışlardır. Yaklaşık 1.5 sene Adana'da yaşamış olan Alter, daha sonra ailesi ile Kayseri'ye yerleşmiştir. Ferdi Tayfur, Burhan Çaçan, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimleri sevip onları takip eden Özgür Alter, arkadaş ortamlarında bu sanatçıların bazı eserlerini seslendirmiştir. Roman Mahallesinde müzisyen arkadaşları ile müzik yapmaya başlayan Özgür Alter, 2005 senesinde ise İstanbul'a taşınmıştır.

2011 senesinde ilk profesyonel müzik albümünü Ali Osman Erbaşı yönetmenliğinde yayınlamıştır. Bu albüm için üç farklı klip çekmiş ve seslendirmiş olduğu Ayda Hüzün, Sen Bir Yana ve Sazımdaki Teller Ağlar isimli şarkılar ile müzik severler tarafından büyük beğeni görmüştür. Bir süre Süper Tv'de yer alan Özgür Alterle Özgürce Melodiler isimli eğlence programının sunuculuğunu yapmıştır. Aynı zamanda memleketi Van için 2 şarkı bestelemiş ve şarkılardan birisini Kürtçe – Türkçe olarak iki dilde seslendirmiştir.

İBO SHOW'UN KONUĞU ÖZGÜR ALTER'İN ALBÜMLERİ

2015 "Repertuar"
2018 "Efkar"
2020 "Yakalım"

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